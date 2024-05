Depois de quatro jogos fora por suspensão, Everson Bilau deve ser relacionado pela 1ª vez neste Campeonato Brasileiro de Futebol da Série D, na atual temporada. O atacante deve ser opção no time titular contra o River (PI), no próximo domingo (26), em partida da 5ª rodada.

Everson Bilau foi expulso na 1ª fase da Copa do Brasil. O atacante foi julgado e punido pela 2ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça (STJD). Com a eliminação da equipe no torneio nacional, o atleta teria que cumprir os quatro jogos na próxima competição nacional.

Everson Bilau defende o Tocantinópolis pela quarta temporada. São 82 jogos e 29 gols marcados. Bilau é o maior artilheiro da equipe na Série D, com dez gols marcados.

Situação do Verdão na tabela

O Tocantinópolis ocupa a segunda colocação do Grupo A2, com sete pontos, dois a menos em relação ao líder Maranhão.

Na 5ª rodada, o Tocantinópolis visita o River-PI, no domingo, às 16h (de Brasília), no Albertão, em Teresina.