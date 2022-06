Palmas receberá a partir desta quarta-feira, com o congresso técnico, mais de 450 ciclistas das categorias de base e da elite do ciclismo de estrada do país, para a principal competição do Brasil, o campeonato brasileiro, disputado até domingo, 26 de junho.

A disputa palmense é considerada pela organização como uma das competições do título nacional com maior participação de atletas. Estarão em disputa as camisas de campeão nacional das categorias de base - infantojuvenil, Juvenil e Junior – e Elite e Sub23 nas provas de contrarrelógio e resistência, masculino e feminino.

Presidente da CBC (Confederação Brasileira de Ciclismo), José Luiz Vasconcellos lembra que a realização de duas Copas Norte e Nordeste na cidade mostrou a aptidão da capital. “Sabemos que o local tem tudo para proporcionar grandes disputas, principalmente devido ao vento forte que é característico da região e será um grande elemento surpresa”.

Segundo o dirigente, esta é uma das edições mais cheias dos últimos anos. “A parceria com a Federação Tocantinense de Ciclismo (FTC) é bastante positiva e estamos trabalhando juntos para entregar uma competição do mais alto nível", conclui.

O start list da competição ainda não está disponível, mas a Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC) divulgou alguns nomes considerados favoritos, como Kleber Ramos, Lauro Chaman e Ana Paula Polegatch, atuais campeões nacionais.

Outra estrela do ciclismo nacional é Vinicius Rangel, compete pela equipe profissional Movistar Team, da Espanha. Outros atletas em carreira internacional que estarão na disputa são Alessandro Guimarães e Davidson Ovidor, ambos da equipe Almodovar/Delta Cafes/Credit Agricola, de Portugal.

“Num final de semana em que o mundo disputa seus campeonatos nacionais, de Palmas sairão os campeões do Brasil e o que a gente espera é que o público compareça e prestigie a prova, realizada na região norte pela primeira vez”, complementa o presidente da Federação Tocantins de Ciclismo (FTC) Diogo Freitas.

Nesta quarta-feira, 22, ocorre o congresso técnico e o lançamento do campeonato a partir das 18 h, no Hotel Select.

As provas do campeonato brasileiro de estrada, principal competição da modalidade, começam a partir de quinta-feira, 23, e seguem até domingo, 26, sempre a partir das 8h, horário de Brasília. A competição será disputada na TO-050, na leste da capital, com aproximadamente 10,3 km cada volta. Cada pista possui três faixas e a volta do circuito é feita no retorno entre as avenidas JK e a quadra 705 sul.

Os campeões da categoria elite e Junior, além do título nacional, também somam pontos importantes para o ranking mundial da modalidade na categoria Elite. O evento tem acesso gratuito e todos os participantes, equipes e público presente devem seguir os protocolos municipais de segurança para o enfrentamento da covid-19.

O Brasileiro de Ciclismo de Estrada 2022 é organizado e realizado pela CBC e FTC, , com apoio da Prefeitura Municipal de Palmas, Governo do Estado do Tocantins, Elite Bike Shop e ASW Racing.

Confira a programação

Últimos Campeões da Elite

Prova de resistência

Kleber Ramos e Ana Paula Polegatch – 2021

Vitor Zucco e Danilas Ferreira – 2019

Rodrigo do Nascimento e Flávia Oliveira – 2018

Roberto Pinheiro e Clemilda Fernandes - 2017

Flávio Cardoso e Clemilda Fernandes – 2016

Prova de contrarrelógio

Lauro Chaman e Ana Paula Polegatch - 2021

André Gohr e Tamires Radatz – 2019

Lauro Chaman e Tamires Radatz - 2018

Magno do Prado e Ana Paula Polegatch – 2017

Rodrigo do Nascimento e Clemilda Fernandes - 2016