Esporte Veja a tabela de jogos de Tocantinópolis e do Capital na Série D O Verdão e o rubro-negro estreiam no returno da competição neta quarta-feira (12)

Tocantinópolis e Capital estreiam nesta quarta-feira (12) a 8ª rodada da 1ª fase do Brasileiro Série D contra Águia de Marabá, no Pará (PA) e Mixto em Palmas no estádio do Nilton Santos, respectivamente. De acordo com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) o regulamento segue o mesmo do ano passado, com oito grupos, regionalizados, contendo oito e...