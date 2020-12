Esporte Vasco demite técnico português Ricardo Sá Pinto Ele deixa o clube após pouco mais de dois meses no cargo

O português Ricardo Sá Pinto não é mais técnico do Vasco. A diretoria do clube decidiu demitir o treinador após a derrota sofrida para o Athletico, que dificultou ainda mais a situação do time no Campeonato Brasileiro. Ele deixa o clube após pouco mais de dois meses no cargo. Foram 15 partidas à frente do time cruz-maltino, com apenas três vitórias -contra o Cara...