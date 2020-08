O Vasco anunciou, na noite desta sexta-feira (21), durante a live em celebração pelo aniversário do clube, uma parceria para a revitalização e modernização de São Januário.

A iniciativa será feita em parceria com a WTorre, empresa que administra o Allianz Parque, estádio do Palmeiras. O comunicado foi feito pelo presidente vascaíno, Alexandre Campello.

"Entendemos que todo grande clube tem de ter um grande equipamento a sua disposição para que ele possa desenvolver cada vez mais, e cada vez melhor, o futebol. Trazendo novos recursos, mais arrecadação, não apenas de bilheteria, mas de patrocínio, de shows", disse.

"Começamos a elaborar o projeto arquitetônico em 2018. Essa ideia foi levada ao Conselho de Beneméritos, que participou da elaboração do projeto, da filosofia do que a gente queria, mantendo aspectos que são caros aos vascaínos. Depois que esse projeto ficou pronto, fomos em busca de parceiros. Buscamos a melhor parceira, uma parceria que tem experiência, que já tem projetos prontos e sendo explorados", concluiu.

Além da obra envolvendo o estádio, o mandatário cruz-maltino também revelou que o clube está reformando o centro de treinamento que era utilizado pelas categorias de base, em Duque de Caxias (RJ).

"No dia 8, tivemos a felicidade e orgulho em hastear uma enorme bandeira naquilo que sera nosso CT, fruto de um trabalho dessa gestão com a ajuda do torcedor. Mas a história não para por aí. Também estamos construindo, com recursos próprios, através de parceria, um novo CT para a aase, na Washington Luiz. Ali só tinha um campo, mas estaremos construindo toda a estrutura a partir de outubro."