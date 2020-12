No dia 27 de fevereiro, a Federação Tocantinense de Ciclismo (FTC) divulgava o calendário anual das principais competições de 2020. A primeira das sete etapas do Estadual de Ciclismo de Estrada estava marcada para 26 de abril, em Dueré. Antes disso veio a pandemia e os desdobramentos por conta dela: isolamento social, evitar aglomeração e outras medidas sanitárias. O que fez a FTC adiar as provas da categoria.

Pouco mais de sete meses depois, apenas uma etapa definiu os campeões estaduais de Ciclismo de Estrada 2020. No último final de semana, a volta ciclística de Dianópolis, válida pelo Campeonato Tocantinense de Ciclismo sagrou Vander Praxedes campeão na categoria Elite Masculina e Alessandra Povoa na Elite Feminina.

De acordo com o presidente da FTC, Marcelo Antônio Leão, foram dois dias de provas, com percurso de 100 km no sábado, 28, e mais 100 km no domingo, 29. “A volta de ciclística de Dianópolis foi válida pelo Campeonato Tocantinense de Ciclismo. Foram duas etapas de 100 km, sendo que a etapa rainha foi a de domingo que saiu de Dianópolis e subiu a serra até a divisa com a Bahia, no posto fiscal lá em cima. A de sábado foi até a cidade de Rio da Conceição. Foram duas provas de montanha duríssimas com a participação de 50 ciclistas de todas as categorias, na qual saíram os campeões estaduais em etapa única.”, explicou Leão.

Nas demais categorias os vencedores foram: João Paulo Henrique (Júnior Masculino); Guilherme Lourenço (Master A); Junior Cesar (Master B); Areolino Lustosa (Master C) e Patrícia Boca (Master A).

No próximo dia 13 de dezembro, em Palmas, a FTC vai realizar a etapa única para definir os campeões do Estadual de Mountain Bike.

Vejo todos os vencedores do Campeonato Estadual de Ciclismo de Estrada