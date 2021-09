Esporte Vander Praxedes leva estadual e conquista o hexacampeonato de ciclismo de estrada Dos seis títulos, o deste domingo, conquistado na TO-050 após duas provas da Federação Tocantinense de Ciclismo, é o terceiro consecutivo do ciclista palmense

Enquanto em Flanders, na Bélgica, o mundo do ciclismo se voltava para a conquista do francês de Julian Alaphilippe, que venceu sozinho no circuito de Leuven, e conquistou o bicampeonato mundial de ciclismo de estrada, no Tocantins, o bombeiro militar e ex-triatleta Vander de Melo Praxedes, “o Motoca”, sagrou-se hexacampeão estadual na elite do ciclismo tocantinense. O campeo...