Esporte Vai começar a quarta divisão nacional; Tocantinópolis estreia domingo diante da Tuna Luso em casa Verdão do Norte faz parte do grupo A 2 e será a única equipe que representará o estado na Série D deste ano

A partir deste fim de semana, a bola começa a rolar pelo Campeonato Brasileiro Série D. O Tocantinópolis recebe no domingo, 17, às 16 horas, a equipe paraense da Tuna Luso, no estádio Ribeirão. O Verdão do Norte, único representante do Tocantins na competição nacional, faz parte do grupo A 2 que tem ainda, o 4 de Julho - PI, Castanhal - PA, Fluminense-PI, Juventude-MA, M...