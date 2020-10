Esporte Vagner Mancini assina com o Corinthians até final de 2021 O ex-treinador do Atlético-GO se despediu dos jogadores do Dragão na noite de domingo (11), logo após a vitória sobre o RB Bragantino e assinou contrato com o time paulista nesta segunda (12)

O Corinthians oficializou nesta segunda-feira (12) a contratação do técnico Vagner Mancini, que estava no Atlético-GO. O treinador assinou contrato até o final de 2021 e sua estreia será na quinta-feira (15), contra o Athetico-PR, em Curitiba. Pelo Dragão foram 18 jogos, com aproveitamento de 38,9%. Vagner Mancini assume o Corinthians em crise, no dia seguinte a...