Esporte Vídeo do aeródromo mostra decolagem do avião com integrantes do Palmas um pouco antes do acidente Essas imagens junto com vídeos gravados por testemunhas, já da aeronave em chamas, vão ser usadas pelos investigadores para apurar as causas da tragédia

As câmeras de segurança do aeródromo da Associação Tocantinense de Aviação (ATA) captaram a decolagem do avião que levava integrantes do Palmas Futebol e Regatas no domingo, 24. A aeronave caiu momentos depois da decolagem e deixou seis mortos, cinco do clube e o piloto do bimotor. A TV Anhanguera teve acesso ao vídeo, que será usado por investigadores do Ser...