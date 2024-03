Redação Jornal do Tocantins ge Tocantins

O União recebe o Araguaína, neste sábado (23), às 16h (de Brasília), no estádio Mirandão, em Araguaína, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Tocantinense.

Na ida, as equipes empataram, por 1 a 1, resultado que deixou a decisão para este segundo jogo. Quem vencer, estará na decisão. Se o empate persistir, a decisão será nos pênaltis.

O União entra em campo de olho na final e no bicampeonato Tocantinense, que é aguardado há 30 anos. Em 2022, a equipe esteve perto de ir à final, mas acabou eliminada para o Tocantinópolis.

Além de se garantir na decisão, a equipe assegura participação na Copa do Brasil, Copa Verde e Série D 2025.

Já o Araguaína, que estava inativo do futebol e retornou em 2023 com acesso à elite, agora, tenta retornar à final após de 14 anos, em sua última participação a equipe acabou ficando com o vice.

Com duas taças na sala de troféus, o Tourão busca o tri da competição.

Onde assistir

Transmissão: Show de Bola e Esporte Mais transmitem a partida vídeo;

Tempo Real : O ge acompanha a partida em Tempo Real (clique aqui para acompanhar).

União - Técnico: Luiz Carlos Prima

O técnico Luiz Carlos Prima não contará com o volante Felipe Afonso para esta partida. O atleta recebeu o terceiro amarelo no último jogo e cumpre suspensão. Mas terá à disposição o atacante Thiago Alberione, que foi liberado do departamento médico. O lateral-direito Rafael Baiano é o único pendurado.

Possível União: Luiz Victor; Rafael Baiano, Pedro, Hector Urrego e Jean Carlos; Matheus, Sheik e Bruno Moraes; Gabriel Vinícius, Arango e Frank.

Quem está fora: Felipe Afonso

Araguaína - Técnico: Fabiano Borba

Fabiano Borba tem dois desfalques confirmados. O treinador não contará com meia William e o volante Felipe Campos, ambos cumprem suspensão automática. Em contrapartida, a equipe não tem jogadores no departamento médico. Negreiro e Ailton Júnior estão pendurados para este jogo.

Possível Araguaína: Vinícius; Rafael Leandro, Marcelo, Clau e Negreiro; Souza, Giovani e Ailton Jr; Café, Igor Pato (Índio) e João Pedro.

Quem está fora: William e Felipe Campos.

Árbitro: Tiago Costa (Palmas)

Assistente 1: Cipriano Souza (Guaraí)

Assistente 2: José Valcy Rocha (Tocantinópolis)

Quarto Árbitro: Eduardo Fernandes teixeira (Palmas)