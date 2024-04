O União voltou diferente no segundo tempo. Foram dois minutos de pressão, até Arango cobrar falta direto na área e Matheus aproveitar bate-rebate e empurrar para o fundo das redes: 1 a 1. O União tinha postura diferente do 1º tempo, além de marcar bem passou a buscar mais o gol adversário. O Tocantinópolis fez mudanças, tentou chegar pela direita com Marcinho (novidade na escalação), e chegou a ter duas ótimas chances com Bilau e Gustavo Santos, seguidas, mas ambos tiveram as finalizações travadas. Aos 34, a defesa do Tocantinópolis vacilou, Ezequiel conduziu a bola e deu assistência para Jean, que deixou escapar, mas Felipe aproveitou para mandar para as redes: 2 a 1. Após o segundo, o União administrou o placar e viu o Tocantinópolis tentando uma pressão no fim. Vitória e título invicto para o União!