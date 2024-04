Esporte União inicia venda de ingressos para jogo de volta da final contra o Tocantinópolis As equipes se enfrentam neste sábado, às 18h30, no Mirandão, em Araguaína

O União abriu a venda de ingressos para o jogo de volta da final contra o Tocantinópolis. As equipes se enfrentam, neste sábado, às 18h30, no Mirandão, em Araguaína. A diretoria do União disponibilizou, inicialmente, 3.500 ingressos. Os bilhetes são comercializados no valor de R$ 15 (antecipado) e R$ 30 (na portaria do estádio). Os interessados podem ...