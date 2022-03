Esporte União e presidente do clube são punidos pelo Tribunal de Justiça Desportiva Presidente Douglas Oliveira é punido por 15 dias pelo duelo da 7ª rodada e 60 pelo jogo de ida da semifinal do Tocantinense

A Segunda Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva do Tocantins (TJD-TO) julgou ordinariamente no auditório da Federação Tocantinense de Futebol (FTF) vários processos referentes ao Campeonato Tocantinense. Entre eles, um dos mais aguardados é referente a equipe do União e seu presidente, Douglas Oliveira. O clube foi punido com multa de R$500. Já o dirigente f...