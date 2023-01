A tabela definitiva da 1ª divisão do futebol tocantinense, divulgada pela Federação Tocantinense de Futebol (FTF), traz o jogo do Capital x União na estreia no dia 28 de janeiro. A partida será disputada no Mirandão, às 18h30, em Araguaína.

No domingo, 29, será a vez do campeão Tocantinópolis estrear ao receber o Interporto no Ribeirão, às 16 horas. No mesmo dia e horário, Palmas e Gurupi terão o primeiro duelo no Nilton Santos.

Na quarta-feira, 1º de fevereiro, será a vez do Tocantins encarar o Bela Vista, no Castanheirão, às 16h.

A segunda rodada da primeira fase terá início no dia 4 de fevereiro, às 16h, no Estádio Nilton Santos, com o jogo do Capital x Palmas. Além desse jogo, mais dois serão realizados no mesmo dia: Gurupi contra TEC, no Rezendão, também às 16h, e Interporto contra Tocantins, no Gen.Sampaio, às 17h. Já no dia 4, será a vez do Bela Vista e União, no Angico, 16h.

No dia 11 de fevereiro, o Capital enfrentará o Bela Vista, 16h, no estádio de Palmas, Nilton Santos. Interporto e Gurupi também jogarão no dia, às 17h, no Gen.Sampaio. União x Palmas também será realizado, às 18h30, no Mirandão. E para encerrar a terceira rodada, o TEC e Tocantins se enfrentam no dia 12, às 16h, no Ribeirão.

A quarta rodada terá início no dia 18, com o Tocantins e o União, no Castanheirão, às 16h. A partida do Gurupi e Capital, será realizada no mesmo dia e horário, no Rezendão. Da mesma forma será com o Bela Vista e Interporto, no Angico. Para encerrar a rodada, TEC e Palmas se enfrentam no Ribeirão.

A antepenúltima, no sábado, 25 de fevereiro, será realizada nos Estádios Nilton Santos e Mirandão. O primeiro, entre Capital e Interporto, está previsto para começar às 9h. No mesmo local, em Palmas, às 16h, será a vez do tricolor palmense contra o Tocantins. O União enfrenta o TEC, às 18h30. No dia 26, no Rezendão, o Gurupi jogará contra o Bela Vista, às 16h.

Tocantins e o rubro negro tocantinense jogam a primeira partida do dia 4 de março, 16h, no Castanheirão. União e Gurupi, no mesmo dia, às 18h30, jogam no Mirandão. No dia 5, será a vez do Palmas e Interporto, no Nilton Santos, a partir de 16h, mesmo horário que TEC e Bela Vista, no Ribeirão.

Na última rodada, no dia 12 de março, todos os clubes jogarão às 16h. Gurupi e Tocantins se enfrentarão no Rezendão, Capital e TEC no Nilton Santos, Bela Vista e Palmas no Angico e Interporto e União no Gen.Sampaio.

A primeira fase do Tocantinense conta com sete rodadas, na qual todos os times se enfrentam e classificam apenas os quatro melhores colocados para a 2ª fase, a semifinal.

A data da segunda e terceira fase ainda não foram definidas, mas ambos terão jogos de ida e volta.

O clube campeão terá a oportunidade de representar o Estado no Copa Verde, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro da Série D, em 2024. Além do título, terá a premiação do artilheiro da competição, melhor goleiro e melhores jogadores.