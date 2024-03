Além de terminar a primeira fase do Campeonato Tocantinense com a melhor campanha geral (líder com seis vitórias e um empate), o União encerrou, também, com o melhor faturamento com bilheteria em comparação aos adversários. Em quatro partidas como mandante, sendo apenas três com público pagante, devido uma interdição no estádio Mirandão, em Araguaína, na 1ª rodada, a equipe arrecadou o montante bruto de R$ 38.450.

O público pagante total, nos três jogos em que a equipe faturou, foi de 2.294 torcedores. O Tocantinópolis aparece em segundo no ranking com uma arrecadação bruta de R$ 33.420, em quatro jogos como mandante na 1ª fase. O Araguaína fecha o top 3 com uma arrecadação de R$ 26. 535, em três jogos com público pagante.

A equipe com a menor arrecadação no campeonato foi o Tocantins EC, que sofreu com as interdições do estádio Castanheirão e, dos seus três jogos disputados em casa, só teve público pagante em uma partida. O faturamento da equipe foi de apenas R$ 380.

Jogo de maior arrecadação na 1ª fase



A maior bilheteria da primeira fase, foi registrada na 5ª rodada do Campeonato Tocantinense, quando União venceu o Araguaína, por 1 a 0, no primeiro encontro oficial entre as equipes no estadual. Na ocasião, o União, mandante do jogo, faturou o valor de R$ 21 mil, com a venda de 1.200 bilhetes para o confronto.



Veja levantamento abaixo

* Sob supervisão do repórter Edson Reis