Uma semana após a tragédia, o Palmas Futebol e Regatas completa 24 anos ainda em luto

Completando 24 anos de história, o Palmas Futebol Clube ainda não tem clima para comemorações e tenta se reerguer após a tragédia que vitimou quatro jogadores, o presidente do time e o piloto do avião. A aeronave caiu no domingo passado, 24, e o aniversário do time é neste domingo, 31, em uma infeliz coincidência, uma semana depois do acidente aéreo. O clube ...