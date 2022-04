Esporte “Um estádio acanhado do interior, lotado por uma torcida eufórica”, descreve o Athletico Resultado de 5 a 2 em cima do Tocantinópolis deu ao Rubro-Negro uma boa vantagem para a partida de volta, marcada para o dia 10 de maio, uma terça-feira, no Caldeirão

Apesar de todas as dificuldades, desde a longa viagem até as péssimas condições do gramado do estádio Ribeirão, em Tocantinópolis, o Athletico-PR goleou o o Verdão do Norte por 5 a 2, na última quarta-feira, em partida de ida da terceira fase da Copa Intelbras do Brasil. Sobre o desafio em solo tocantinense, o clube declarou em sua página oficial. “Foi um confronto t...