Esporte Um ano após 'caso Neymar', Najila Trindade é absolvida de fraude processual Modelo foi denunciada pelo Ministério Público acusada de ter atrapalhado as investigações da polícia dificultando acesso a possíveis provas e forjando um suposto arrombamento no apartamento onde morava

Najila Trindade, que acusou Neymar de estupro há pouco mais de um ano, foi absolvida do crime de fraude processual no último dia 17. Após o arquivamento do que ficou conhecido como "o caso Neymar" em 2019, a modelo foi denunciada pelo Ministério Público acusada de ter atrapalhado as investigações da polícia dificultando acesso a possíveis provas e forjando um suposto a...