Esporte UFC 251: José Aldo é nocauteado e fica sem cinturão; Amanda Ribas vence O brasileiro não resistiu ao russo Petr Yan e foi nocauteado aos 3min24s do quinto round após uma série de fortes golpes sofridos no chão

Entrando como azarão na luta pelo cinturão vago do peso-galo no UFC 251, na "Ilha da Luta", em Abu Dabi, nos Emirados Árabes, José Aldo não resistiu ao russo Petr Yan e foi nocauteado aos 3min24s do quinto round após uma série de fortes golpes sofridos no chão. Assim, o brasileiro, que recentemente se colocou entre os três melhores da história do UFC, não consegu...