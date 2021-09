Esporte Tricolor encerra contratos do elenco que disputou o Brasileiro Série D Clube informou por meio de nota que voltará atenções para as competições de base

O Palmas informou nesta quarta-feira, 8, que os contratos do elenco que disputou o Campeonato Brasileiro Série D foram encerrados nesta semana. Por meio de nota, a equipe da Capital agradeceu o empenho e a dedicação de todos durante o período em que os atletas vestiram a camisa. “Agora vamos voltar as atenções para as competições de base que estão em curso e que ...