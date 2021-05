Esporte Tricolor anuncia segundo reforço para disputa da Série D 2021 Atacante Nona, 30 anos, está de volta ao clube tocantinense depois de sua primeira passagem em 2013

Nesta quarta-feira, 19, o Palmas anunciou seu segundo reforço de olho no Campeonato Brasileiro da Série D 2021. O Tricolor repatriou o atacante Nona, 30 anos, que tinha defendido o clube pela última vez em 2013. Na última sexta-feira, 14, o time tocantinense já tinha anunciado a chegada do zagueiro Gabriel Ventura, 24 anos. “Estou muito feliz com a oportunidade de est...