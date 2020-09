Esporte Tribunal derruba liminares, e Palmeiras x Flamengo entram em campo Jogo começou às 16h20

Decisão do ministro Vieira de Mello Filho, do TST (Tribunal Superior do Trabalho), derrubou as duas liminares que impediam a realização da partida entre Palmeiras e Flamengo, neste domingo (27), no Allianz Parque. O confronto entre os dois times começou antes deste domingo, jogado nos bastidores durante os últimos dias. A decisão do ministro foi publica...