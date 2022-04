Esporte Treinador do Tocantinópolis diz que esquema tático é definido a cada jogo Para Jairo Nascimento equipe se portou bem nos primeiros 90 minutos da final do Tocantinense

Decisão vale de tudo. O comandante do Tocantinópolis, Jairo Nascimento, optou por esquema tático 4-4-2 (esquema que geralmente tem dois laterais, dois zagueiros, quatro meio-campistas, além de dois atacantes) e segurou a pressão no jogo de ida da decisão do Campeonato Tocantinense. “Cada jogo utilizamos uma plataforma de acordo ao adversário e as nossas necess...