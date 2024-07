Esporte Treinador do TEC dispara: “É um resultado que a gente não desejava” após empatar com o Fluminense Em entrevista ao JTo nesta segunda-feira (8), o técnico Reginaldo França repercutiu o jogo de domingo (7). Para se classificar, o Verdão precisa pontuar nas próximas rodadas

O Tocantinópolis chega aos 16 pontos da tabela do Brasileirão da Série D após empatar com o Fluminense (PI) neste domingo (7), em seus domínios. A equipe alviverde permanece no G-4 e segue vivo com chances de classificação para as duas últimas rodadas. Ambos os times garantiram um ponto na tabela. O técnico Reginaldo França comentou, em entrevista exclus...