Esporte Treinador do TEC busca aprimorar time para as próximas competições após eliminação na Série D Em entrevista exclusiva ao JTo, Reginaldo França avaliou o desempenho da equipe e disparou: "(...) se tivéssemos tido competência no primeiro jogo nas oportunidades que tivemos, poderíamos estar contando essa história hoje diferente”

O Atual Técnico do Tocantinópolis Reginaldo França comentou sobre a despedida do Verdão do Campeonato Brasileiro da Série D. Em entrevista exclusiva ao JTo, o treinador avaliou o desempenho da equipe no jogo eliminatório contra o Manauara quando ele perdeu por 5 a 2, e deixou de avançar para as oitavas de final do torneio. Reginaldo admitiu que a equipe não co...