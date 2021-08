Esporte Treinador diz que objetivo é sair da zona que está incomodando jogadores, clube e torcida Com chances remotas de classificação, o Verdão do Norte tentará vencer os três jogos restantes da primeira fase

Para terminar a primeira fase do Brasileiro Série D fora da lanterna, o Tocantinópolis terá que trabalhar com a matemática e contar com a sorte. Além de secar os adversários do grupo A2 e vencer os três jogos restantes, a equipe ainda terá que lidar com alguns desfalques na partida deste sábado,21, contra o 4 de Julho, às 16 horas, no estádio Ribeirão. Os desfalques c...