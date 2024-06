Esporte Trecho de rodovia fica interditado para Campeonato Brasileiro de Estrada em Palmas As corridas acontecem na TO-050, com o trânsito interditado das 6h às 14h até domingo

Entre os dias 27 a 30 deste mês, o trecho da rodovia TO-050, na altura da Avenida LO-19 (712 Sul) até a LO-12, será interditado das 6h às 14h para a realização do Campeonato Brasileiro de Estrada. Conforme a Agência de Transportes, Obras e Infraestrutura (Ageto), o trânsito será desviado para as marginais Leste e Oeste da rodovia no trecho interditado. Leia Também: ...