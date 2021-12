Esporte Tradicional Copa do Craque reúne mais de 600 pessoas na região sul do Estado Torneio conta com a participação de 16 equipes e segue até janeiro

A trigésima quinta edição da Copa do Craque, a mais tradicional competição de futebol amador do Tocantins, segue até janeiro. O torneio vem reunindo 16 equipes e teve início no dia 11 de dezembro. A decisão será no dia 30 de janeiro de 2022. O torneio deste ano tem a participação de 10 equipes de Gurupi e seis times da região sul do Estado, como Dueré, Formos...