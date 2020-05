Esporte Três equipes da NBA retomam treinos nesta sexta-feira Outras duas franquias devem retornar às atividades na próxima semana

Na próxima sexta (8) começa o prazo estabelecido pela NBA (Liga de Basquete Profissional dos Estados Unidos) para que as equipes possam realizar treinos individuais e com restrições como forma de evitar a propagação do novo coronavírus (Covid-19). No anúncio realizado no dia 27 de março, a liga afirmou: “As possíveis mudanças nas regras permitiriam que as equipe...