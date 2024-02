A conquista com o placar mínimo do Araguaína ao quebrar a invencibilidade do Tocantinópolis Esporte Clube (TEC), que não perdia dentro de casa desde a Série D, em 2022, levou o treinador do time araguainense a se preocupar com o condicionamento físico dos atletas para as próximas rodadas do torneio.

Esta é a linha de treino da equipe após a primeira vitória do time no Campeonato Tocantinense da Primeira Divisão deste ano, segundo revelou ao JTo o técnico do Araguaína, Fabrício Carvalho.

Fabrício revelou que ainda que o TEC seja um time forte, a equipe do Araguaína saiu vitoriosa, mas após o embate irá focar em um melhor condicionamento físico, para que a equipe tenha um excelente desempenho durante toda a competição.

“O Tocantinópolis é um time muito forte. A gente sabe da força, mas temos ciência também que o Araguaína é um time de tradição, é um clássico do norte e do estado. Fizemos alguns reajustes, mas é o que eu disse, o mais importante é a gente ganhar corpo, encaixar o time e melhorar fisicamente, manter um time organizado. Fizemos assim e graças a Deus saímos com um resultado positivo”, comemorou.

Fabricio parabenizou a equipe e destacou a atuação do goleiro Vinícius que evitou pelo menos cinco chances claras de gol da equipe adversária, ”Nós ficamos com um jogador a menos e, mais do que nunca, o time foi muito organizado taticamente. Suportamos a pressão do adversário, a gente teve um dia muito feliz com o nosso goleiro Vinicius, tendo em vista que o primeiro jogo contra o Capital ele não foi exigido, enfim, acho que é um trabalho em conjunto que deu certo” completou.

Fabrício pontuou que o trabalho continua e que não será essa vitória o motivo do time achar que o campeonato já está garantido. ”Eu fico muito feliz e muito satisfeito com o empenho dos jogadores, mas agora é levantar a cabeça e seguir. Não foi uma derrota contra o Capital que nos abateu e nem será uma vitória muito difícil, um clássico, uma quebra de jejum em cima do Tocantinópolis, que o nosso time vai achar que está tudo mil maravilhas, temos muitas coisas para corrigir ainda” destacou.

O Tourão do Norte, como é conhecido, iniciou na elite este ano com derrota para o Capital, mas conseguiu aliviar a pressão ao quebrar a invencibilidade do Tocantinópolis no Ribeirão, na segunda rodada do Tocantinense no último domingo, 4.

Após quatro anos inativo, o Araguaína retornou ao futebol na temporada do ano passado e obteve o acesso à elite após se tornar vice-campeão na Segundona