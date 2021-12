Esporte Torcedor do Athletico é demitido após arremessar copo de cerveja em Luciano Hang Hang interagia com torcedores do Athletico nas arquibancadas quando foi alvo do copo de cerveja, segundo imagens que circulam nas redes sociais

Um torcedor do Athletico foi demitido de um escritório de advocacia após ter sido apontado como responsável por atirar um copo de cerveja no empresário bolsonarista Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan. O arremesso ocorreu na noite de quarta-feira (15), na Arena da Baixada, em Curitiba (PR). Na ocasião, o estádio do clube paranaense recebeu o jogo de vol...