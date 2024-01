O atacante Tony Love não está mais no Batalhão Futebol Clube. A rescisão do contrato está publicada no Boletim Diário Oficial (BID), da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), da última segunda-feira, 15. O atleta se despediu do time tocantinense para assinar com o Costa Rica (MS).

Segundo Tony Love, o acordo com o time mineiro já estava combinado desde sua participação na Segundona. “Mesmo jogando pelo Batalhão eu já tinha acertado verbalmente com o Costa Rica para disputar o estadual de 2024 por eles” relatou.

O jogador defendeu o time durante a temporada de 2023 nas competições estaduais. Durante o Campeonato Tocantinense da Segunda Divisão, Tony Love conquistou a artilharia da competição com 10 gols. O artilheiro começou a disputa no Interporto, mas se transferiu para o Batalhão ainda na 1ª fase. Foram nove gols pelo batalhão e um pelo Interporto.

Durante a final, que deu a taça inédita para o Batalhão, o atleta foi o responsável pelos dois gols da vitória em cima do Araguaína.

Antes do tocantinense no ano passado, o atacante também tem passagens pelos times: Nação(SC), Baré (RR), Capital, Imperatriz (MA), Ypiranga (AP), Tocantinópolis, Izabelense(PA), São Paulo(AP), Pinheiro(MA), Araguacema, CSE(AL), entre outros.