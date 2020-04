Esporte Todo de branco e com chapéu Panamá, Federer lança desafio para celebridades Federer desafiou astros do esporte como Rafael Nadal, Novak Djokovic, Serena Williams, Cristiano Ronaldo, Stephen Curry, Luka Doncic, Tom Brady, Valentino Rossi e Lindsey Vonn

Em época de pandemia de coronavírus e isolamento, o suíço Roger Federer usa as redes sociais para motivar seus fãs, passar mensagens de confiança e lançar desafios de tênis. Nesta terça-feira (7), na quadra que possui em sua residência, nos Alpes Suíços, o astro do esporte mundial, vestido todo de branco e com um chapéu Panamá, ficou golpeando com a raquete uma bola d...