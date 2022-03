Esporte Tocantins se prepara para receber a Copa Centro Norte de Badminton Expectativa é que atletas de Goiás, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, além do Distrito Federal participem do torneio

O Tocantins será sede da terceira edição da Copa Centro Norte de Badminton. Desde 2020, o estado tentava sediar a competição regional, porém em razão da pandemia da Covid-19, não era possível a realização do evento. As inscrições seguem até o dia 5 de abril por meio do formulário enviado às federações, sendo que o dia 4 será o prazo final para a confirmação das de...