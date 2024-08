Esporte Tocantins recebe estudantes para Jogos Escolares Brasileiros; confira o cronograma As competições vão acontecer até o dia 6 de agosto e são esperados mais de 600 participantes, com estudantes-atletas de 26 estados e do Distrito Federal

A abertura dos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs) começa nesta sexta-feira (2) em Palmas, nas modalidades Vôlei de Praia e Basquetebol 3X3. O evento aconteceu na Escola Estadual Professora Elizângela Glória Cardoso, no Plano Diretor Sul da capital. As competições estão previstas para acontecer até o dia 6 de agosto. São esperados mais de 600 participantes, com es...