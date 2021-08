Esporte Tocantins recebe a 3ª etapa do Campeonato Brasileiro e Copa Brasil de Maratonas Aquáticas Mais de 200 atletas e 24 clubes de todo o país participarão das provas

O Distrito de Luzimangues, Porto Nacional, recebe neste fim de semana, a 3ª Etapa do Campeonato Brasileiro e a Copa Brasil de Maratonas Aquáticas. A prova de 7,5 km do Brasileiro será seletiva para o Sul-Americano Juvenil de Desportos Aquáticos. O Tocantins volta a receber provas de Maratonas Aquáticas após 1 ano e 6 meses, em razão da pandemia. De acordo com a ...