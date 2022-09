Esporte Tocantins entre os três melhores do país em handebol, ciclismo e futsal em jogos em Aracajú Atletas voltam com uma medalha de prata e duas de bronze, no handebol masculino, ciclismo masculino e futsal feminino

A delegação tocantinense encerrou sua participação nos Jogos da Juventude 2022 com três medalhas e subiu ao pódio com prata no handebol masculino, e bronze, no futsal feminino e ciclismo. Além das três medalhas, os atletas avançaram para a segunda divisão nas duas modalidades e superaram resultados de edições anteriores. Os dois últimos blocos de atletas tocant...