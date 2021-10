Esporte Tocantins disputará Copa das Federações de Beach Tennis com 32 atletas Competição será realizada em Santa Catarina nos dias 30 de outubro a 2 de novembro

A delegação tocantinense formada por 32 atletas inicia neste sábado, 30, as disputas da Copa das Federações de Beach Tennis. Competição que segue até o dia 2 de novembro, será realizada na Arena Maniacs, em Biguaçu, Santa Catarina. Os competidores serão divididos nas seguintes categorias: Pro, A (Avançado),B (Intermediário), C (Iniciante), 40 + e 50 + e os juvenis Sub 1...