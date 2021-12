Esporte Tocantins é o 24º no Ranking Nacional de Federações da CBF Estado subiu duas posições, segundo divulgado pela entidade nacional

O Tocantins subiu duas posições no Ranking Nacional de Federações da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O comunicado foi feito esta semana pela entidade nacional. O Estado aparece na frente de Mato Grosso do Sul (25º com 1.656 pontos); Rondônia (26º e 1.600 pontos) e Amapá (último colocado com 1.448 pontos). O Tocantins figura na 24ª colocação entre as 27 federações d...