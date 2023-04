O Tocantins de Miracema recebeu uma suspensão de 450 dias e uma multa de R$ 10 mil por manipulação de resultado na partida contra o Tocantinópolis (TEC) do dia 12 de fevereiro deste ano, na terceira rodada do Tocantinense, quando o time de Miracema perdeu de goleada por 6 a 0.

A decisão é da 2ª Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva do Tocantins (TJD-TO), de segunda-feira, 3.

Advogado do clube, Paulo Roberto afirma que o clube não concorda com o julgamento e recorrerá da decisão unânime da comissão.

A empresa Suíça Sportradar, que compõe o Sistema Universal de Detecção de Fraudes (UFDS), é a responsável por analisar lances e informar a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sobre a possível fraude no jogo dos clubes tocantinenses. Após a ciência do caso, a CBF enviou um ofício para a Federação Tocantinense de Futebol (FTF) e também ao TJD-TO para que apurassem o acontecido.

De acordo com o relatório do TJD-TO, o documento produzido pela empresa Sportradar e enviado à CBF, aponta para possível violação da integralidade da competição por manipulação de resultado na partida entre Tocantinópolis x Tocantins, pela primeira divisão do Tocantinense.

O documento do julgamento afirma que “há evidências claras e incontestáveis oriundas dos mercados de apostas fornecendo embasamento para concluir que o resultado da partida fora manipulado de forma ilegal. Usuários de sites e aplicativos de sistemas de apostas esportivas detinham o saber prévio dos eventos (gols). E como também o resultado final da partida.”

Artigos do julgamento

Segundo a FTF, o julgamento foi embasado em dois artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), o artigo 240 e artigo 243-A.

O primeiro trata do aliciamento de atleta autônomo ou de qualquer entidade desportiva, punido com multa entre R$ 100 e R$ 100 mil, além da suspensão entre 60 e 180 dias.

O outro artigo define a atuação de forma contrária à ética desportiva para influenciar o resultado de uma partida, uma prova ou equivalente. Neste caso, a multa varia entre R$ 100 e R$ 100 mil e suspensão entre 6 a 12 eventos (partidas, provas ou equivalentes). A punição se aplica a atleta, suplente, treinador, médico ou membro da comissão técnica, pelo prazo de 180 a 360 dias. Se houver reincidência, a pena será a eliminação.