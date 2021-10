Esporte Tocantins é campeão geral do Circuito Amazônia de Vôlei de Praia Dupla Victor e Bruno garantiram o primeiro lugar no naipe masculino

O Tocantins garantiu a primeira colocação geral no Circuito Amazônia de Vôlei de Praia, no masculino, totalizando 2.800 pontos. A competição foi dividida em três etapas: a primeira realizada em Porto Velho (RO), a segunda em Macapá (AP) e a última, em Palmas. A arena de jogos montada no complexo esportivo da Escola Estadual de Tempo Integral Professora Elizân...