Esporte Tocantinenses saem com derrotas na segunda rodada da série D Palmas perdeu para o Juventude no sábado e segue na lanterna e, neste domingo, enquanto o Tocantinópolis é o sétimo no grupo após goleada no Pará

Um dia depois de o Palmas sofrer a segunda derrota do ano na Série D para o Juventude-MA, por 2 a 1, dentro do Nilton Santos, o outro time tocantinense no campeonato sofreu a primeira derrota no torneio. Na Arena Verde, o Paragominas goleou o Tocantinópolis por 4 a 1, neste domingo, 13 de junho, e subiu para a quarta posição do grupo A2 no torneio. Camisa 10 do time ...