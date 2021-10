Esporte Tocantinenses são destaques no Meeting Paralímpico Competição em Brasília reuniu paratletas de três estados, além do Distrito Federal

O Tocantins carimbou 23 medalhas no atletismo e três na natação no Meeting Paralímpico Loterias Caixa de Atletismo, Halterofilismo e Natação, idealizado e criado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB). O Estado foi representado pela equipe Reviver. A etapa regional da competição foi realizada em Brasília (DF). Além dos atletas paralímpicos da casa e do Tocantins, o even...