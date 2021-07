Três atletas de mountain bike de Palmas e três juvenis de Porto Nacional disputarão etapa goiana da Taça Basil de Cross Country. A prova é uma das principais da modalidade do calendário brasileiro realizada no centro-oeste do país e será disputada no domingo, 25.

Na elite, o nome tocantinense na disputa é Evandro Amaral, conhecido Carroceiro, que já faturou título estadual da modalidade. "É uma oportunidade de crescimento, de olhar de perto como os atletas da elite nacional estão andando e, claro, crescer e tentar fazer bonito pelo Tocantins", afirma o atleta.

Carroceiro vai encarar a competição junto a nomes como Jose Gabriel Marques de Almeida, atleta da Liga de Ciclismo Sorocabana (SP) e líder do ranking brasileiro de XCO, além do segundo e terceiro do mesmo ranking, Sherman Trezza da Trinx Brasil Racing e Guilherme Muller, da Cannondale Brasil Racing, entre outros.

O atual campeão tocantinense de MTB da elite, Lucas Sena, optou por disputar a prova na categoria Master A1, que reúne atletas de 30 a 34 anos. Ele é o único do estado na categoria, e terá 25 adversários, dos quais 13 de Goiás, 8 de Minas Gerais, 2 do DF, e 1 paulista.

O terceiro piloto é Maicon Douglas, que vai disputar na categoria sub-30, categoria que reúne ciclistas com idade entre 23 e 29 anos. Nessa categoria, estão inscritos 16 goianos, dois mineiros e dois paulistas.

As categorias de base também terão representantes tocantinenses. São três atletas de Porto Nacional que disputam de igual para igual na elite do Estado, mas optaram por correr na categoria juvenil (de 15 a 16 anos) na prova nacional. Deyvid Rodrigues de Souza e Silva, Otávio Queiroz de Souza e Joás Menezes Barbosa dos Reis são os inscritos para a prova goiana.

A prova será disputada em um percurso na área do Parque do Cerrado, no Paço Municipal de Goiânia, em um circuito de 4,5 km de extensão. Neste sábado, os pilotos farão os treinos de reconhecimento da pista das 10h até 12h e das 14h às 17h. O evento será aberto no sábado à noite com o congresso técnico.

Os juvenis de Porto Nacional largarão na primeira bateria, às 8h10 de domingo para 5 voltas no circuito e um total de 22,5 km.

Na 2ª bateria, com largada às 9h50 disputam a sub-30, de Maicon Douglas e a Master A1, de Lucas Sena, larga um minuto depois, também para 5 voltas e 22,5 km. A bateria da elite largará às 11h50 para uma prova de 6 voltas no circuito e um total de 27 km.

O vencedor da Elite leva um prêmio de R$ 1.440 em dinheiro, o segundo de R$ 1.2 mil e o terceiro, R$ 960. A premiação se estende até o décimo colocado. Confira na imagem.