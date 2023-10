Dois atletas tocantinenses, Leonardo Luiz Ludovico Póvoa e William Fraga, vão representar o estado na 34ª edição do Campeonato Brasileiro de Seleções de Peteca, entre 2 e 4 de novembro em Belo Horizonte (MG).

O torneio nacional será no secular Clube Belo Horizonte com seleções de Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Tocantins, Goiás, Rondônia e Santa Catarina (SC).

A dupla é formada por Leonardo Luiz Ludovico Póvoa, de 49 anos, poeta e doutorando em Comunicação pela Universidade Fernando Pessoa, em Portugal e William Fraga é médico especializado em urologia. Os dois participam pela 4ª vez consecutiva no campeonato em mais de 10 anos de parceria.

“Participar em um campeonato brasileiro em Belo Horizonte é como ir à origem do esporte, Belo Horizonte é o centro, um downtown city, onde se iniciou quase tudo sobre a peteca. E é uma cidade onde o clube que estaremos participando tem 120 anos de história“, comenta o poeta, que disputa a categoria master I, de 40 a 49 anos.

O urologista Willian Fraga comenta que sua parceria com Leonardo sempre foi de uma grande amizade, não somente nas quadras. “Somos uma parceria saudável em que jogamos sempre no clube da AABB e com isso temos mais afinidade, não só na quadra, mas fora".

Willian ainda destaca a afinidade no esporte. “Nosso jogo casa bem, como ele é canhoto e eu destro, o centro da quadra acaba sendo o mais protegido, a peteca não cai nessa parte da quadra, isso é interessante", avalia.