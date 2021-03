Esporte Tocantinense tem dois jogos antes de suspensão das atividades esportivas no TO NC/Paraíso recebe o Tocantins EC neste sábado, 13, e Araguacema e TEC jogam no domingo, 14

O Campeonato Tocantinense 2021 tem dois jogos neste final de semana. Neste sábado, 13, em Paraíso do Tocantinense, o Nova Conquista/Paraíso recebe o Tocantins EC, às 20h15, no estádio Pereirão. No domingo, 14, o Araguacema encara o Tocantinópolis, na Arena Taça, às 16 horas. Os outros quatro times não têm compromisso na rodada. Em caso de vitória, o Tocantinópolis irá as...