Esporte Tocantinense Ricardo Lopes acerta com time da Tailândia ao ficar conhecido como multicampeão na Ásia Após fazer história na Coreia do Sul, o rosalandense agora faz parte do Lamphun Warrior, da primeira divisão tailandesa

O atacante tocantinense Ricardo Lopes tem novo clube. Após deixar o Busan IPark, da Coreia do Sul, onde disputou 14 jogos e deu três assistências para gols, Ricardo acertou com o Lamphun Warrior, da Tailândia. O jogador brasileiro assinou contrato de um ano com o novo clube. Ricardo celebrou o acerto com a equipe tailandesa. Leia também: - Treinador do TEC bu...