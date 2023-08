Redação Jornal do Tocantins

O atleta tocantinense Lucas Araújo Mascarenhas, de 20 anos, que atua pela Austrália, onde mora, conquistou os títulos do torneio BT 10 Greta Sport Club Pattaya nas categorias open 1 e open 2. Ele disputou o campeonato em dupla com o francês Quentin Durieu, de 28 anos, em Pattaya, cidade da costa leste da Tailândia.

Em junho, o tocantinense havia vencido o circuito mundial com a conquista BRT 10 Beach Tennis Gold Coast Open, em dupla com o compatriota Miguel Danelon, quando bateram a dupla formada pelo atual parceiro, Quetin Durieu e o brasileiro Thiago Verardo Lima com parciais 6/2 e 6/2.

Na Tailândia, o título começou a tormar forma com a vitória sobre a dupla formada pelo noruegueês Lars Hobaek e o tailandês Suwat Sirisinwattna com parciais de 6/1 e 6/0 na segunda rodada, após um WO na estreia.

A dupla do tocantinense superou a primeira dupla japonesa formada por Haruto Kashima e Takahiro Sato nas quartas, com parciais de 6/4 e 6/2. Nas semis, vitória por 7/5 e 6/2 contra o japonês Eita Shimizu em dupla com o espanhol Jorge Solaz.

Na final da Open 1, parciais de 6/4 e 6/3 contra os também japoneses Fumitomo Ohno e Tomoyuki Sakai. Já no open 2, a dupla fez a final contra Olan Tung Wong Kit, da Tailândia, e Susumu Kawashima, do Japão, vencendo com parciais 7/5 e 6/4.

Por meio de assessoria, o atleta comenta que participar e vencer as competições lhe rendeu novas experiências e melhor pontuação no ranking mundial. “Estamos muito felizes pelos resultados. Além de ótimos adversários, tivemos que vencer o calor tailandês, que é pior que o calor tocantinense”, relata o atleta.

A dupla segue agora para Kanagawa, no Japão, onde irá disputar o BT 50 na próxima semana.