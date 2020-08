O tocantinense Ricardo Lopes continua com boas atuações na China. Depois de marcar dois gols em sua estreia na primeira rodada do Campeonato Chinês, o atacante que é natural de Nova Rasalândia voltou a balançar as redes. Na manhã deste domingo, 2, o Shanghai SIPG bateu o Hebei Fortune por 4 a 0 pela segunda rodada da Super Liga 2020.

Ricardo marcou duas vezes e chegou à artilharia da competição com quatro gols. Além de anotar dois no jogo deste domingo, o tocantinense ainda participou de um dos gols marcados por Arnautovic que entrou no lugar de Hulk, ausente da partida por conta de uma lesão. Com mais uma vitória, o Shanghai SIPG está na liderança do Grupo B ao lado do Guanghzou Evergrande e Beijing Gouan, todo com 100% de aproveitamento na CSL 2020 até aqui.

Além de Ricardo Lopes e Hulk, o meio-campo Oscar é um dos brasileiros que defendem o Shanghai SIPG. A equipe que conta com a trinca de brasileiros volta a campo na próxima quinta-feira, 6, para enfrentar o Qingdao Huanghai.

Jogo

Apesar de uma partida movimentada o primeiro gol só saiu no final do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio, Lyu Wenjun desviou de cabeça e Arnautovic complementou na segunda trave para abrir o placar para Shanghai. Na volta do intervalo, o tocantinense Ricardo Lopes fez excelente jogada individual, cortou para o meio e finalizou forte de perna direita. Seria um golaço, mas a bola, no entanto, tocou o travessão e sobrou para Arnautovic, que finalizou cruzado, 2 a 0.

Ricardo não deixou de buscar seu gol no jogo e em uma de suas jogadas características ele arrancou e finalizou no canto direito de Wenyi Chi, 3 a 0. O tocantinense chegava ao seu terceiro gol em apenas dois jogos na China, um ótimo começo. Com três a zero no placar, o Shanghai administrou a partida, mas Ricardo deixou mais um e fechou a conta.

Com seu quarto gol, o tocantinense passou Henrique Dourado, que tem três gols, na artilharia do Campeonato Chinês e assumiu a ponta de forma isolada.